РФ будет умолять о членстве Украины в НАТО: озвучено потрясающее заявление

Президент Владимир Зеленский заявил, что значительное количество стран Североатлантического альянса поддерживает перспективу вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил во время совместной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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По словам главы государства, этот вопрос неоднократно поднимался во время переговоров в формате "Украина — НАТО". Зеленский подчеркнул, что членство Украины в Альянсе является взаимовыгодным процессом и отвечает интересам не только Киева, но и партнеров.

"Они говорили об этом во время сегодняшних переговоров в формате "Украина – НАТО". Украине нужно членство в НАТО так же, как и наоборот. И России тоже нужно. Она должна быть заинтересована в том, чтобы Украина стала членом НАТО. Потому что в будущем России будет больно", – заявил Зеленский.

Отдельно Зеленский обратил внимание, что война уже существенно изменила подходы к современным боевым действиям, а Украина стала источником уникального боевого опыта для партнеров по Альянсу.

В качестве примера он упомянул совместные военные учения, в ходе которых украинские подразделения продемонстрировали высокую эффективность и адаптивность, в частности в применении беспилотных систем. Это, по его словам, позволяет странам НАТО лучше понимать реалии современной войны и совершенствовать свои оборонные подходы.

Также украинские военные передают практический опыт партнерам из стран Альянса. Представители сил обороны отмечают, что на совместных тренировках украинские подразделения неоднократно демонстрировали преимущество благодаря боевому опыту, приобретенному в противостоянии с Россией.

Портал "Комментарии" уже писал , что поставка зенитных ракет PAC-2 и PAC-3 для нужд украинской противовоздушной обороны продолжается без перебоев. Страны-члены НАТО и партнеры Украины заверили, что и дальше будут финансировать программы, направленные на усиление защиты украинского неба. Об этом на совместном брифинге в Киеве сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.