Ситуація погіршується: Київ терміново висунув категоричний ультиматум партнерам

Україна звертається за додатковим фінансуванням у розмірі 1 мільярда євро для закупівлі американської зброї через програму PURL, що дозволяє купувати озброєння США за кошти європейських партнерів. Про це у коментарі Bloomberg повідомила очільниця української місії при НАТО Альона Гетьманчук.

Фото: з відкритих джерел

"Ми будемо надзвичайно вдячні за нові внески від наших союзників, щоб Україна могла безперервно отримувати озброєння через PURL", — зазначила вона.

Гетьманчук наголосила, що це особливо важливо на тлі зростаючих авіаударів Росії та можливого зимового наступу її окупаційних сил.

Нідерланди вже оголосили про виділення 250 млн євро на придбання американських систем ППО та літаків F-16. Проте більшість європейських країн поки що не поспішає з новими фінансовими зобов’язаннями. Головними причинами затримки є рішення адміністрації Дональда Трампа тимчасово призупинити допомогу Києву та суперечливі мирні ініціативи США.

Гетьманчук підкреслила: жодні мирні ініціативи не повинні сприйматися як сигнал до зменшення військової підтримки України. Водночас Київ закликає європейські країни терміново погодити репараційний кредит, адже питання використання заморожених російських активів ще не вирішене. Обговорення цього питання заплановане на саміт ЄС 18 грудня.

За словами Гетьманчук, програма PURL демонструє високу ефективність. Близько 75% усіх систем Patriot, отриманих Україною з літа, були профінансовані саме через цю програму, а 90% інших систем протиповітряної оборони також забезпечені союзниками через PURL. Програма включає також далекобійні артилерійські боєприпаси, які дозволяють уражати російські безпілотники на значно більшій відстані.

