Ситуация усугубляется: Киев срочно выдвинул категорический ультиматум партнерам

Украина обращается за дополнительным финансированием в размере 1 миллиарда евро на закупку американского оружия через программу PURL, позволяющую покупать вооружение США за средства европейских партнеров. Об этом в комментарии Bloomberg сообщила глава украинской миссии при НАТО Алена Гетьманчук.

Фото: из открытых источников

"Мы будем благодарны за новые взносы от наших союзников, чтобы Украина могла непрерывно получать вооружение через PURL", — отметила она.

Гетманчук подчеркнула, что это особенно важно на фоне растущих авиаударов России и возможного зимнего наступления ее оккупационных сил.

Нидерланды уже объявили о выделении 250 млн. евро на приобретение американских систем ПВО и самолетов F-16. Однако большинство европейских стран пока не торопятся с новыми финансовыми обязательствами. Главными причинами задержки есть решение администрации Дональда Трампа временно приостановить помощь Киеву и противоречивые мирные инициативы США.

Гетманчук подчеркнула, что никакие мирные инициативы не должны восприниматься как сигнал к уменьшению военной поддержки Украины. В то же время, Киев призывает европейские страны срочно согласовать репарационный кредит, ведь вопрос использования замороженных российских активов еще не решен. Обсуждение этого вопроса намечено на саммит ЕС 18 декабря.

По словам Гетьманчука, программа PURL демонстрирует высокую эффективность. Около 75% всех систем Patriot, полученных Украиной с лета, были профинансированы именно по этой программе, а 90% других систем противовоздушной обороны также обеспечены союзниками через PURL. Программа включает также дальнобойные артиллерийские боеприпасы, позволяющие поражать российские беспилотники на гораздо большем расстоянии.

