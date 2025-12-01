Не лише енергетика: українців нажахали заявою про втрату життєво важливого ресурсу

У сфері водних ресурсів Україна стрімко наближається до повторення енергетичної кризи. Про це йдеться в колонці політолога Віталія Кулика, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства, опублікованій на Цензор.НЕТ.

Фото: з відкритих джерел

"Те, що ми бачимо сьогодні у сфері водних ресурсів — це калька з того, що вже сталося в енергетиці", а наслідки можуть бути критичними: "українці вже зараз сидять без світла, а через деякий час будуть ще й без води", — зазначає політолог.

Ключові ризики пов’язані із законопроєктом №7577, який "знищує інституційну спроможність Державного агентства водних ресурсів" і створює умови для "узурпації та "дерибану" водних ресурсів країни". Документ передбачає передачу ключових функцій водної галузі так званим"операторам" та органам місцевого самоврядування — що, за оцінкою автора, загрожує дублюванням функцій, управлінською плутаниною та фактичною відмовою держави від системної координації у критично важливій сфері.

У колонці зазначається, що нові структури будуть орієнтовані передусім на тарифи та самоокупність, а не на екологічну безпеку чи інтереси громад. Такий підхід суперечить європейській моделі управління водними ресурсами і може позбавити Україну міжнародного фінансування на модернізацію гідроспоруд та водну безпеку.

Подібна ситуація складається через дії новопризначеної заступниці міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірини Овчаренко, яку автор називає головним лобістом законопроєкту №7577 та ініціатив щодо розмивання повноважень Держводагентства. Поруч із нею діє і колишній заміміністра екології Михайло Хорєв — давній соратник Овчаренко, що раніше фігурував у корупційному скандалі навколо незаконного відведення земель водного фонду в порту Чорноморська, і який, за оцінкою автора, може долучатися до просування рішень, що послаблюють державний контроль у сфері водних ресурсів.

Автор наголошує, що коли системно руйнують критичну інфраструктуру — це не помилка, це план. І сьогодні цей план реалізують у сфері водних ресурсів". На його думку, країна ризикує повторити енергетичний сценарій, але з ще тяжчими наслідками — аж до реальної загрози залишитися без води.

