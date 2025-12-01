logo_ukra

Війна з Росією На які області почне наступ Путін після "здачі" Донбасу: озвучено тривожний прогноз
На які області почне наступ Путін після "здачі" Донбасу: озвучено тривожний прогноз

Віталій Портников переконаний, що РФ не зупиниться, отримавши окуповані території України

1 грудня 2025, 14:10
Автор:
Клименко Елена

Український журналіст і публіцист Віталій Портников попереджає, що Росія не зупиниться навіть після формального визнання Донбасу та Криму "російськими" з боку США. У своєму інтерв’ю для YouTube-каналу "Кулуари Забєліної" він наголосив, що для Кремля це лише перший крок у реалізації агресивних планів, і війна проти України може продовжуватися ще довго.

На які області почне наступ Путін після "здачі" Донбасу: озвучено тривожний прогноз

Фото: з відкритих джерел

За словами Портникова, якщо Захід визнає окуповані території, це не зупинить російські війська.

"Сьогодні визнають чотири області, а завтра РФ може захопити Харківську, Дніпропетровську та Полтавську. І США це приймуть. Для Росії немає потреби визнання України — якщо України не буде, не буде й проблеми", — підкреслив він, описуючи логіку агресора.

Публіцист також висловив переконання, що Володимир Путін не зацікавлений у мирному врегулюванні конфлікту і не планує добровільно припиняти війну проти України. На його думку, єдиний сценарій підписання мирної угоди можливий лише після смерті російського диктатора.

"Те, що говорить Путін, не має практичного значення. Його заяви про легітимність українського президента чи готовність укладати угоди — не більше ніж пропаганда. Насправді домовленість про припинення вогню можна укласти на рівні начальника Генштабу чи міністра оборони без участі президентів. Потім скасовується воєнний стан, проводяться вибори, і новообраний президент, якого Путін визнає легітимним, може вести перемовини", — пояснив Портников. 

Він додав, що такий процес може тривати десятиліттями, а мирну угоду Росія і Україна формально підпишуть вже після відходу Путіна з політичної сцени, символічно — на його могилі. За його словами, це лише підкреслює стратегічну цинічність Кремля та необхідність зваженого підходу з боку світової спільноти.

Як вже писали "Коментарі", упродовж найближчих тижнів Росія суттєво наростить інформаційний тиск на Україну та її союзників, роблячи ставку на зрив мирних ініціатив і поширення тривожних меседжів щодо ситуації на фронті. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



