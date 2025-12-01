На какие области начнет наступление Путин после "сдачи" Донбасса: озвучен тревожный прогноз

Украинский журналист и публицист Виталий Портников предупреждает, что Россия не остановится даже после формального признания Донбасса и Крыма российскими со стороны США. В своем интервью для YouTube-канала "Кулуары Забелиной" он подчеркнул, что для Кремля это лишь первый шаг в реализации агрессивных планов, и война против Украины может продолжаться еще долго.

Фото: из открытых источников

По словам Портникова, если Запад признает оккупированные территории, это не остановит русские войска.



"Сегодня признают четыре области, а завтра РФ может захватить Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую. И США это примут. Для России нет необходимости признать Украину — если Украины не будет, не будет и проблемы", — подчеркнул он, описывая логику агрессора.

Публицист также убежден, что Владимир Путин не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и не планирует добровольно прекращать войну против Украины. По его мнению, единственный сценарий заключения мирного соглашения возможен только после смерти российского диктатора.

"То, что говорит Путин, не имеет практического значения. Его заявления о легитимности украинского президента или готовности заключать соглашения — не более чем пропаганда. На самом деле договоренность о прекращении огня можно заключить на уровне начальника Генштаба или министра обороны без участия президентов. Затем отменяется военное положение, проводятся выборы, и новоизбранный президент" – объяснил Портников.

Он добавил, что такой процесс может длиться десятилетиями, а мирное соглашение Россия и Украина формально подпишут после ухода Путина с политической сцены, символически — на его могиле. По его словам, это лишь подчеркивает стратегическую циничность Кремля и необходимость взвешенного подхода со стороны мирового сообщества.

Как уже писали "Комментарии", в ближайшие недели Россия существенно нарастит информационное давление на Украину и ее союзников, делая ставку на срыв мирных инициатив и распространение тревожных месседжей по ситуации на фронте. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.