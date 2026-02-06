Ситуація під Покровськом різко загострилася: тривожна заява десантників

Ситуація у Мирнограді Донецької області, що розташований поблизу Покровська, протягом останніх днів суттєво ускладнилася. Російські війська нарощують інтенсивність штурмових дій та заводять важку техніку безпосередньо в центральну частину міста. Про це повідомляє Telegram-канал 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел

За інформацією військових, протягом останнього тижня оперативна обстановка на цьому напрямку різко загострилася. Основні зусилля Сил оборони нині зосереджені на північних околицях Мирнограда, де тривають активні бойові зіткнення та спроби противника просунутися вглиб міської забудови.

У ДШВ зазначають, що для реалізації задуму з окупації міста російські окупанти почали заводити до центру Мирнограда важку техніку, зокрема артилерійські системи. Паралельно фіксується зростання активності ворожих штурмових груп на східних околицях населеного пункту.

Посилений тиск противника на північ від міста суттєво ускладнює застосування безпілотних авіаційних комплексів у межах Мирнограда. Це, своєю чергою, обмежує можливості українських підрозділів щодо вогневого ураження ворога та оперативної розвідки.

Водночас у Десантно-штурмових військах повідомили, що в умовах складної обстановки підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу ДШВ провели пошуково-ударні дії на північ від Мирнограда. У результаті вдалося виявити та ліквідувати ворожі групи, не допустивши їхнього прориву в тил українських позицій.

