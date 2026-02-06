Ситуация под Покровском резко обострилась: тревожное заявление десантников

Ситуация в Мирнограде Донецкой области, расположенного вблизи Покровска, в последние дни существенно усложнилась. Российские войска наращивают интенсивность штурмовых действий и заводят тяжелую технику непосредственно в центральную часть города. Об этом сообщает Telegram-канал 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Бои за Мирноград. Фото: из открытых источников

По информации военных, в течение последней недели оперативная обстановка в этом направлении резко обострилась. Основные усилия Сил обороны ныне сосредоточены в северных окрестностях Мирнограда, где продолжаются активные боевые столкновения и попытки противника продвинуться вглубь городской застройки.

В ДШВ отмечают, что для реализации замысла по оккупации города российские оккупанты начали заводить в центр Мирнограда тяжелую технику, в том числе артиллерийские системы. Параллельно фиксируется рост активности вражеских штурмовых групп в восточных окрестностях населенного пункта.

Усиленное давление противника к северу от города существенно затрудняет применение беспилотных авиационных комплексов в пределах Мирнограда. Это, в свою очередь, ограничивает возможности украинских подразделений по поводу огневого поражения врага и оперативной разведки.

В Десантно-штурмовых войсках сообщили, что в условиях сложной обстановки подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7 корпуса ДШВ провели поисково-ударные действия к северу от Мирнограда. В результате удалось обнаружить и ликвидировать вражеские группы, не допустив их прорыва в тыл украинских позиций.

