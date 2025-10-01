Ситуація критична - в Україні локальні блекаути: що заявили у Зеленського

Рубрики
Російські війська завдали удару по енергооб'єктах — без світла залишилися сотні тисяч українців. У блекауті опинилася Чорнобильська АЕС. До того жпонад тиждень без електропостачання залишається Запорізька АЕС.
Світло. Ілюстративне фото
У Міністерстві енергетики України повідомили, що внаслідок удару БпЛА без електропостачання залишаються мешканці Київської та Чернігівської областей. Повідомлялося про влучення у підстанцію, в 330 кВ у Славутичі.
У АТ “Чернігівобленерго” повідомили про застосування графіків відключення світла. Вони почали діяти з 20:00 1 жовтня.
Задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла). Енергетики зазначили, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах іншого вибору немає.
У Міненерго повідомили, що через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП “Чорнобильська АЕС” виникла надзвичайна ситуація.
Раніше у міністерстві повідомляли, що МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.
Також, як зазначили в МАГАТЕ, у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.
У президента України Володимира Зеленського прокоментували ситуацію. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи.
