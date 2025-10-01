logo_ukra

Ситуація критична - в Україні локальні блекаути: що заявили у Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація критична - в Україні локальні блекаути: що заявили у Зеленського

У Чернігівській області ввели графіки відключення світла, блэкаут на Чорнобильській АЕС. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував відповідь України

1 жовтня 2025, 22:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська завдали удару по енергооб'єктах — без світла залишилися сотні тисяч українців. У блекауті опинилася Чорнобильська АЕС. До того жпонад тиждень без електропостачання залишається Запорізька АЕС.

Ситуація критична - в Україні локальні блекаути: що заявили у Зеленського

Світло. Ілюстративне фото

У Міністерстві енергетики України повідомили, що внаслідок удару БпЛА без електропостачання залишаються мешканці Київської та Чернігівської областей.  Повідомлялося про влучення у підстанцію, в 330 кВ у Славутичі. 

У АТ “Чернігівобленерго” повідомили про застосування графіків відключення світла. Вони почали діяти з 20:00 1 жовтня. 

Задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла). Енергетики зазначили, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах іншого вибору немає. 

У Міненерго повідомили, що через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП “Чорнобильська АЕС” виникла надзвичайна ситуація. 

“Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання”, — йдеться у повідомленні. 

Раніше у міністерстві повідомляли, що МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

“За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів”, — повідомили в Міненерго. 

Також, як зазначили в МАГАТЕ, у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

У президента України Володимира Зеленського прокоментували ситуацію. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. 

“Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме. Важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим Путіна, зробили все, аби Росія припинила війну. І застосували всі наявні для цього інструменти”, — написав Єрмак.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, у яких містах будуть проблеми зі світлом взимку.




Джерело: https://t.me/energyofukraine
