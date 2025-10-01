Ситуация критическая - в Украине локальные блэкауты: что заявили у Зеленского

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российские войска нанесли удар по энергообъектам — без света остались сотни тысяч украинцев. В блэкауте оказалась Чернобыльская АЭС. К тому же, более недели без электроснабжения остается Запорожская АЭС.
Свет. Иллюстративное фото
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в результате удара БпЛА без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей. Сообщалось о попадании в подстанцию, в 330 кВ в Славутиче.
В АО "Черниговоблэнерго" сообщили о применении графиков отключения света. Они начали действовать с 20:00 1 октября.
Задействованы в графике сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света). Энергетики отметили, что объем ограничений очень велик, однако в нынешних условиях иного выбора нет.
В Минэнерго сообщили, что из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация.
Ранее в министерстве сообщали, что МАГАТЭ подтвердило опасность ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
Также, как отметили в МАГАТЭ, в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.
У президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что россияне обстреливают нашу энергетику и создают угрозы не только Украине, но и безопасности Европы.
