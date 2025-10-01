Ситуация критическая - в Украине локальные блэкауты: что заявили у Зеленского

Российские войска нанесли удар по энергообъектам — без света остались сотни тысяч украинцев. В блэкауте оказалась Чернобыльская АЭС. К тому же, более недели без электроснабжения остается Запорожская АЭС.

Свет. Иллюстративное фото

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в результате удара БпЛА без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей. Сообщалось о попадании в подстанцию, в 330 кВ в Славутиче.

В АО "Черниговоблэнерго" сообщили о применении графиков отключения света. Они начали действовать с 20:00 1 октября.

Задействованы в графике сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света). Энергетики отметили, что объем ограничений очень велик, однако в нынешних условиях иного выбора нет.

В Минэнерго сообщили, что из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация.

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали, что МАГАТЭ подтвердило опасность ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

"По сообщению агентства, станция на оккупированной территории работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов горючего для их работы хватит на 10 дней", — сообщили в Минэнерго.

Также, как отметили в МАГАТЭ, в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

У президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что россияне обстреливают нашу энергетику и создают угрозы не только Украине, но и безопасности Европы.

"Без ответа такие действия не останутся. Украина ответила и будет отвечать. Важно, чтобы страны, оказывающие влияние на неадекватный режим Путина, сделали все, чтобы Россия прекратила войну. И применили все имеющиеся для этого инструменты", — написал Ермак.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких городах будут проблемы со светом зимой.



