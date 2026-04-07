Ситуація кардинально змінилася: ексдиректор ЦРУ розповів, хто тепер має превагу у війні

Путінське військо втратило свою перевагу у війні проти України. Таку думку в інтервʼю CBS висловив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Девід Петреус. Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, що примітно те, що Росія більше не має переваги. Росія значно перевершує Україну за чисельністю. Вона перевершує Україну за озброєнням. Її економіка в 10 чи 12 разів більша, ніж в України. І все ж українські війська зараз зупиняють росіян на передовій", – зазначив ексдиректор ЦРУ.

Він уточнив, що за останні два місяці українські воїни досягли більших успіхів на передовій, ніж Росія. Водночас він зазначив, що такий сценарій вважався малоймовірним через перевагу РФ у живій силі та економічному масштабі. Однак Силам оборони вдалося це реалізувати завдяки інноваціям у своїх безпілотних системах.

"Справжня геніальність полягає в тому, як вони все це поєднують", – додав Пісторіус, маючи на увазі загальну екосистему командування та управління в лавах Сил оборони України.

Також Пісторіус зауважив, що у найближчі кілька років в Україні можуть зʼявитися повністю автономні системи. Технології зможуть прийти на допомогу Києву. Люди будуть визначати для них місії, а роботи – реалізовувати їх.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вперше з початку повномасштабної війни у 2022 році здійснила більше транскордонних ударів безпілотниками, ніж Росія за один місяць. Про це повідомляє ABC News із посиланням на аналіз офіційних даних сторін.

Згідно з інформацією Міністерство оборони Росії, у березні було збито 7347 українських дронів – це рекордний показник, який Москва коли-небудь озвучувала. У середньому йдеться про близько 237 безпілотників щодня. Водночас російська сторона публікує лише дані про нібито збиті апарати.



