Ситуация кардинально изменилась: эксдиректор ЦРУ рассказал, кто теперь имеет преимущество в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Путинское войско потеряло свое преимущество в войне против Украины. Такое мнение в интервью CBS высказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников
Он уточнил, что за последние два месяца украинские воины добились больших успехов на передовой, чем Россия. В то же время он отметил, что такой сценарий считался маловероятным из-за превосходства РФ в живой силе и экономическом масштабе. Однако Силам обороны это удалось реализовать благодаря инновациям в своих беспилотных системах.
Также Писториус заметил, что в ближайшие несколько лет в Украине могут появиться полностью автономные системы. Технологии могут прийти на помощь Киеву. Люди будут определять для них миссии, а работы – реализовывать их.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году совершила больше трансграничных ударов беспилотниками, чем Россия за один месяц. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анализ официальных данных сторон.
Согласно информации Министерства обороны России, в марте было сбито 7347 украинских дронов – это рекордный показатель, который Москва когда-либо озвучивала. В среднем речь идет о около 237 беспилотниках ежедневно. В то же время российская сторона публикует только данные о якобы сбитых аппаратах.