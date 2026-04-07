Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация кардинально изменилась: эксдиректор ЦРУ рассказал, кто теперь имеет преимущество в войне
НОВОСТИ

Ситуация кардинально изменилась: эксдиректор ЦРУ рассказал, кто теперь имеет преимущество в войне

Эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что Россия больше не имеет преимущества в войне против Украины

7 апреля 2026, 12:05
Кравцев Сергей

Путинское войско потеряло свое преимущество в войне против Украины. Такое мнение в интервью CBS высказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Ситуация кардинально изменилась: эксдиректор ЦРУ рассказал, кто теперь имеет преимущество в войне

Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что примечательно то, что у России больше нет преимущества. Россия значительно превосходит Украину по численности. Она превосходит Украину по вооружению. Ее экономика в 10 или 12 раз больше, чем у Украины. И все же украинские войска сейчас останавливают россиян на передовой", – отметил эксдиректор ЦРУ.

Он уточнил, что за последние два месяца украинские воины добились больших успехов на передовой, чем Россия. В то же время он отметил, что такой сценарий считался маловероятным из-за превосходства РФ в живой силе и экономическом масштабе. Однако Силам обороны это удалось реализовать благодаря инновациям в своих беспилотных системах.

"Настоящая гениальность состоит в том, как они все это совмещают", – добавил Писториус, имея в виду общую экосистему командования и управления в рядах Сил обороны Украины.

Также Писториус заметил, что в ближайшие несколько лет в Украине могут появиться полностью автономные системы. Технологии могут прийти на помощь Киеву. Люди будут определять для них миссии, а работы – реализовывать их.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году совершила больше трансграничных ударов беспилотниками, чем Россия за один месяц. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анализ официальных данных сторон.

Согласно информации Министерства обороны России, в марте было сбито 7347 украинских дронов – это рекордный показатель, который Москва когда-либо озвучивала. В среднем речь идет о около 237 беспилотниках ежедневно. В то же время российская сторона публикует только данные о якобы сбитых аппаратах.




