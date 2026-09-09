Ситуація для Росії різко змінилася: про що Путін благав спецпредставників Трампа

Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа до Москви та Києва окреслив перелік питань, у яких сторони можуть дійти компромісу.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович вказав на одну з цікавих пропозицій, яку спецпредставники привезли до Києва. Йдеться про зимове енергетичне перемир’я. За словами експерта це обговорювалось серйозно на рівні як України, так і на рівні Росії. Він пояснив, що умова — під час зимового періоду припинити взаємні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

“І тут треба розуміти, що росіяни будуть, звісно, намагатися подати це як якусь величезну поступку зі свого боку. І нам вкрай важливо не допустити того, щоб ця думка утвердилася в інформаційному просторі. Тому що насправді мова про так зване зимове енергетичне перемир'я йде в контексті двох сторін. Адже в України на сьогоднішні є достатньо сил і засобів для того, щоб теж завдавати ударів по відповідних об'єктах інфраструктури на Росії”, — пояснив експерт.

Він зазначив, що це видно на прикладі НПЗ, час від часу прилітає по об'єктах енергетичної інфраструктури.

“І мені здається, це треба максимально навпаки масштабувати, оскільки це просто відповідь на ті терористичні атаки, які здійснює Росія. І це дійсно те, що зможе змусити Путіна і його оточення, російську владу все ж таки йти на це перемир'я. Бо пояснювати своїм громадянам, чому вони взимку сидять без світла та опалення буде достатньо складно”, — зазначив Рейтерович.

За його словами, Росія в цьому плані не Україна, адже українці до цього готуються щороку і вже готові.

“У росіян з цим є дуже великі проблеми, як і з погляду реакції влади на ці питання. Тому тема так званого перемир'я, повітряного чи енергетичного явно була в фокусі уваги взагалі перемовників і була однією з центральних, хоча поки що на широкий загал це не виносилося”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на які компроміси може піти Путін, щоб завершити війну в Україні.



