Ситуация для России резко изменилась: о чем Путин умолял спецпредставителей Трампа

Визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев очертил перечень вопросов, по которым стороны могут прийти к компромиссу.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович указал на одно из интересных предложений, которое спецпредставители привезли в Киев. Речь идет о зимнем энергетическом перемирии. По словам эксперта, это обсуждалось серьезно на уровне как Украины, так и на уровне России. Он пояснил, что условие – во время зимнего периода прекратить взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

"И здесь надо понимать, что россияне будут, конечно, пытаться подать это как какую-то огромную уступку со своей стороны. И нам крайне важно не допустить того, чтобы это мнение утвердилось в информационном пространстве. Потому что на самом деле речь о так называемом зимнем энергетическом перемирии достаточно для того, чтобы по силам и силам ответить для двух сторон. Ведь у Украины на сегодняшний день достаточно сил и средств для того, чтобы тоже наносить удары по соответствующим объектам инфраструктуры на России”, — пояснил эксперт.

Он отметил, что это видно на примере НПЗ, время от времени прилетает по объектам энергетической инфраструктуры.

"И мне кажется, это надо максимально наоборот масштабировать, поскольку это просто ответ на те террористические атаки, которые совершает Россия. И это действительно то, что сможет заставить Путина и его окружение, российские власти все-таки идти на это перемирие. Потому что объяснять своим гражданам, почему они зимой сидят без света, и отопление будет достаточно сложно”, — отметил Рейтерович.

По его словам, Россия в этом плане не Украина, ведь украинцы к этому готовятся каждый год и готовы.

"У россиян с этим есть очень большие проблемы, как и с точки зрения реакции власти на эти вопросы. Поэтому тема так называемого перемирия, воздушного или энергетического явно была в фокусе внимания вообще переговорщиков и была одной из центральных, хотя пока на широкую общественность это не выносилось", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какие компромиссы может пойти Путин, чтобы завершить войну в Украине.



