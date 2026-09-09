Путін готовий торгуватися: що Кремль може віддати заради завершення війни

Активізація переговорного треку показала, о швидкого миру, скоріш за все, не буде. У США зазначили, що на компроміси доведеться і Україні, і Росії. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, на які поступки може погодитися Путін для завершення війни.

Мирна угода. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає головною помилкою очікування того, що Путін одразу відмовиться від ключових вимог Кремля. Якщо Москва все ж вирішить завершувати війну, поступки, найімовірніше, будуть поетапними.

Зокрема, російська сторона може погодитися на припинення вогню без юридичного визнання Україною окупованих територій частиною Росії. Окремо можуть з’явитися домовленості щодо обміну полоненими, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, безпеки судноплавства та поступового послаблення окремих санкцій.

Найважчими залишаться питання Донбасу та майбутнього української армії. Тут Кремль, на думку ChatGPT, намагатиметься отримати максимум.

Водночас за надто високої ціни продовження війни Путін може погодитися просто заморозити фронт. Саме такий варіант чат-бот вважає реалістичнішим за швидку “велику угоду”.

Чат-бот Gemini також не бачить ознак готовності Путіна до масштабних добровільних поступок. На думку чат-бота, Москва може погоджуватися лише на те, що дозволить зберегти контроль над окупованими територіями та водночас продати власній аудиторії зупинку бойових дій як перемогу.

Один із варіантів — відмова від вимоги негайного юридичного визнання окупованих земель. Тобто фактичний контроль Росії може залишитися, але без остаточного оформлення територіальних претензій.

Ще один можливий крок — локальне припинення вогню та скорочення ударів по енергетиці. У відповідь Москва може вимагати аналогічних обмежень щодо українських енергетичних та нафтопереробних об’єктів.

Також Кремль може змінити вимогу про “демілітаризацію” України. Замість повного роззброєння йдеться про обмеження окремих видів західного далекобійного озброєння або невступ до певних військових форматів.

Чат-бот Grok прогнозує ще простіший сценарій — замороження нинішньої лінії фронту. Тобто Росія не виводить війська, Україна не визнає окуповані території російськими, а питання їхнього остаточного статусу відкладається на роки.

Ще одним можливим компромісом чат-бот називає обмежені гарантії безпеки для України в обмін на нейтралітет та певні обмеження для української армії.

Водночас повного виведення російських військ із Донбасу чи Криму Grok не очікує. Для Кремля це могло б виглядати як поразка, яку складно пояснити російському суспільству.

Тому поступки, на які піде Путін, будуть мінімальними та такими, які можна подати як досягнення поставлених цілей. Але для цього, вважає Grok, потрібен серйозний військовий, економічний або внутрішньополітичний тиск.

Усі три чат-боти сходяться: найреалістичніший компроміс — не повернення всіх територій, а припинення бойових дій із фактичним замороженням фронту. Також спільною є думка, що Москва навряд чи добровільно відмовиться від окупованих територій.

Різниця — у деталях. ChatGPT більше акцентує на поетапних домовленостях, гуманітарних питаннях та санкціях. Gemini говорить про можливе обмеження далекобійної зброї й ударів по енергетиці. Grok найбільше наголошує на нейтралітеті України, обмеженнях армії та відкладенні територіального питання.

Отже, ймовірний компроміс із Кремлем радше виглядатиме як пауза та замороження війни, а не остаточне політичне врегулювання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на які компроміси може погодитися Зеленський, щоб завершити війну.

