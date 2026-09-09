Путин готов торговаться: что Кремль может отдать ради завершения войны

Активизация переговорного трека показала, что о скором мире, скорее всего, не будет. В США отметили, что на компромиссы придется и Украине, и России. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, на какие уступки может согласиться Путин для завершения войны.

Мирное соглашение. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает главной ошибкой ожидания того, что Путин сразу откажется от ключевых требований Кремля. Если Москва все-таки решит завершать войну, уступки, вероятнее всего, будут поэтапными.

В частности, российская сторона может согласиться на прекращение огня без юридического признания Украиной оккупированных территорий частью России. Отдельно могут появиться договоренности по обмену пленными, прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, безопасности судоходства и постепенному ослаблению отдельных санкций.

Самыми трудными останутся вопросы Донбасса и будущего украинской армии. Здесь Кремль, по мнению ChatGPT, постарается получить максимум.

В то же время при слишком высокой цене продолжения войны Путин может согласиться просто заморозить фронт. Именно такой вариант чат-бот считает более реалистичным, чем скорая "большая сделка".

Чат-бот Gemini также не видит признаков готовности Путина к масштабным добровольным уступкам. По мнению чат-бота, Москва может соглашаться лишь на то, что позволит сохранить контроль над оккупированными территориями и в то же время продать аудитории остановку боевых действий как победу.

Один из вариантов – отказ от требования немедленного юридического признания оккупированных земель. То есть фактический контроль России может остаться, но без окончательного оформления территориальных претензий.

Еще один возможный шаг – локальное прекращение огня и сокращение ударов по энергетике. В ответ Москва может потребовать аналогичных ограничений по украинским энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам.

Также Кремль может изменить требование о "демилитаризации" Украины. Вместо полного разоружения речь идет об ограничении отдельных видов западного дальнобойного вооружения или невступлении в определенные военные форматы.

Чат-бот Grok прогнозирует еще более простой сценарий – заморозка нынешней линии фронта. То есть, Россия не выводит войска, Украина не признает оккупированные территории российскими, а вопрос их окончательного статуса откладывается на годы.

Еще одним возможным компромиссом чат-бот называет ограниченные гарантии безопасности для Украины в обмен на нейтралитет и ограничения для украинской армии.

В то же время полный вывод российских войск из Донбасса или Крыма Grok не ожидает. Для Кремля это могло бы выглядеть как поражение, сложно объяснимое российскому обществу.

Поэтому уступки, на которые пойдет Путин, будут минимальными и можно представить как достижение поставленных целей. Но для этого, считает Grok, нужно серьезное военное, экономическое или внутриполитическое давление.

Все три чат-бота сходятся: самый реалистичный компромисс – не возвращение всех территорий, а прекращение боевых действий с фактическим замораживанием фронта. Также общее мнение, что Москва вряд ли добровольно откажется от оккупированных территорий.

Разница – в деталях. ChatGPT больше акцентирует внимание на поэтапных договоренностях, гуманитарных вопросах и санкциях. Gemini говорит о возможном ограничении дальнобойного оружия и ударах по энергетике. Grok больше всего отмечает нейтралитет Украины, ограничения армии и отложение территориального вопроса.

Следовательно, вероятный компромисс с Кремлем будет скорее выглядеть как пауза и заморозка войны, а не окончательное политическое урегулирование.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какие компромиссы может согласиться Зеленский, чтобы завершить войну.

