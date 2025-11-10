Сирський заявив, що Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: які плани в РФ

Росія розпочала масштабну стратегічну наступальну операцію в районі Покровська, перекинувши туди значні сили. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у коментарі The New York Post.

Олександр Сирський (фото з відкритих джерел)

За словами Сирського, противник намагається прорвати українську оборону, зосередивши у напрямку Покровська велику кількість військ, техніки та морської піхоти.

"Ситуація на передовій справді напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони і захопити цей район", — зазначив головнокомандувач.

Він спростував заяви російських пропагандистів про нібито падіння Покровська чи оточення українських підрозділів.

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження — що ворог захопив практично все, і вони ось-ось з цим покінчать — не відповідає дійсності", — наголосив Сирський.

Як повідомляє The New York Post, із приблизно 700 тисяч російських військовослужбовців, які перебувають на території України, близько 150 тисяч спрямовані саме до району Покровська. До наступу залучені потужні механізовані частини та чотири бригади морської піхоти.

Сирський пояснив, що метою Росії є оточення Покровська та сусідніх населених пунктів із трьох напрямків — півночі, півдня та сходу, щоб перекрити лінії постачання і змусити місцевих жителів залишити свої домівки.

"Наше завдання — переконатися, що рівень мобілізації людей буде рівним або меншим за кількість втрат, які вони зазнають. Вони вже два місяці проводять ці активні штурмові дії без жодного матеріального успіху", — підкреслив він.

Головнокомандувач також повідомив, що передову поблизу Покровська нещодавно відвідав президент Володимир Зеленський.

"Щоразу, коли приїжджає президент, це завжди сильний поштовх. Це дає (українським військам — ред.) більше моральної сили, щоб краще боротися з ворогом", — сказав Сирський.

Він наголосив на необхідності посилення української артилерії та розвідки:

"Наша артилерія змушена атакувати далеко в тил на більші відстані, тому важливість ракет зростає", — пояснив він.

Також Сирський звернувся до міжнародних партнерів із закликом надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, ракети та засоби радіоелектронної боротьби для захисту від атак російських дронів і ракет по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Україна, завдяки обороні Покровська на Донеччині, змогла виграти час, заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Час — для цивільного населення, для українського військово-промислового комплексу, щоб він зміг запустити в серійне виробництво нову зброю, для наших західних партнерів, аби вони могли узгодити позиції та почати виробляти те, що допомагатиме Україні", — наголосив він під час чату в Главреді.

Водночас, за словами експерта, Росія програла, адже втратила час у Покровську — протягом 13 місяців російські війська "тупцювали довкола міста", хоча російське керівництво планувало за цей період захопити всю Донецьку область і рухатися далі.

