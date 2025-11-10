Сырский заявил, что Кремль готовит "финальный ход" на Донбассе: какие планы у РФ

Рубрики
Лиля Воробьева
Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, опрокинув туда значительные силы. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в комментарии The New York Post .
Александр Сырский (фото из открытых источников)
По словам Сырского, противник пытается прорвать украинскую оборону, сосредоточив в направлении Покровска большое количество войск, техники и морской пехоты.
Он опроверг заявления российских пропагандистов о якобы падении Покровска или оцеплении украинских подразделений.
Как сообщает The New York Post , из примерно 700 тысяч находящихся на территории Украины российских военнослужащих около 150 тысяч направлены именно в район Покровска. К наступлению привлечены мощные механизированные части и четыре бригады морской пехоты.
Сырский пояснил, что целью России является окружение Покровска и соседних населенных пунктов по трем направлениям — северу, югу и востоку, чтобы перекрыть линии снабжения и заставить местных жителей покинуть свои дома.
Главнокомандующий также сообщил, что передовую вблизи Покровска недавно посетил президент Владимир Зеленский.
Он отметил необходимость усиления украинской артиллерии и разведки:
Сырский также обратился к международным партнерам с призывом предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, ракеты и средства радиоэлектронной борьбы для защиты от атак российских дронов и ракет по критической инфраструктуре.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина, благодаря обороне Покровска в Донецкой области, смогла выиграть время, заявил военный эксперт, экссотрудник СБУ Иван Ступак.
"Время — для гражданского населения, для украинского военно-промышленного комплекса, чтобы оно смогло запустить в серийное производство новое оружие, для наших западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине", — подчеркнул он во время чата в Главреде.
В то же время, по словам эксперта, Россия проиграла, ведь потеряла время в Покровске — в течение 13 месяцев российские войска "топтались вокруг города", хотя российское руководство планировало за этот период захватить всю Донецкую область и двигаться дальше.