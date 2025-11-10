Сырский заявил, что Кремль готовит "финальный ход" на Донбассе: какие планы у РФ

Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, опрокинув туда значительные силы. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в комментарии The New York Post .

Александр Сырский (фото из открытых источников)

По словам Сырского, противник пытается прорвать украинскую оборону, сосредоточив в направлении Покровска большое количество войск, техники и морской пехоты.

Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район", – отметил главнокомандующий.

Он опроверг заявления российских пропагандистов о якобы падении Покровска или оцеплении украинских подразделений.

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, как будто она находится под их контролем. Но это утверждение – что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат – не соответствует действительности", – подчеркнул Сырский.

Как сообщает The New York Post , из примерно 700 тысяч находящихся на территории Украины российских военнослужащих около 150 тысяч направлены именно в район Покровска. К наступлению привлечены мощные механизированные части и четыре бригады морской пехоты.

Сырский пояснил, что целью России является окружение Покровска и соседних населенных пунктов по трем направлениям — северу, югу и востоку, чтобы перекрыть линии снабжения и заставить местных жителей покинуть свои дома.

"Наша задача — убедиться, что уровень мобилизации людей будет равным или меньше количества понесенных ими потерь. Они уже два месяца проводят эти активные штурмовые действия без материального успеха", — подчеркнул он.

Главнокомандующий также сообщил, что передовую вблизи Покровска недавно посетил президент Владимир Зеленский.

"Каждый раз, когда приезжает президент, это всегда сильный толчок. Это дает (украинским войскам – ред.) больше моральной силы, чтобы лучше бороться с врагом", – сказал Сырский.

Он отметил необходимость усиления украинской артиллерии и разведки:

"Наша артиллерия вынуждена атаковать далеко в тыл на большие расстояния, поэтому важность ракет растет", — пояснил он.

Сырский также обратился к международным партнерам с призывом предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, ракеты и средства радиоэлектронной борьбы для защиты от атак российских дронов и ракет по критической инфраструктуре.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина, благодаря обороне Покровска в Донецкой области, смогла выиграть время, заявил военный эксперт, экссотрудник СБУ Иван Ступак.

"Время — для гражданского населения, для украинского военно-промышленного комплекса, чтобы оно смогло запустить в серийное производство новое оружие, для наших западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине", — подчеркнул он во время чата в Главреде.

В то же время, по словам эксперта, Россия проиграла, ведь потеряла время в Покровске — в течение 13 месяцев российские войска "топтались вокруг города", хотя российское руководство планировало за этот период захватить всю Донецкую область и двигаться дальше.

