Сирський заявив про проблеми з підготовкою військових: що сказав

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на сьогодні діяльність українського війська зосереджена на двох ключових напрямах — веденні бойових дій та якісній підготовці особового складу. Саме рівень навчання, за його словами, напряму впливає на збереження життя і здоров’я військових.

Сирський про проблеми з підготовкою військових в Україні

За підсумками року у сфері підготовки зроблено помітний крок уперед. Штат інструкторів у навчальних центрах збільшили на 13%, а базову загальновійськову підготовку розгорнули не лише у профільних центрах, а й на базі бойових бригад. Тривалість і програми БЗВП було оновлено відповідно до вимог сучасної війни.

Водночас головнокомандувач визнав, що проблеми залишаються. Потенціал навчальних центрів використовується не повністю, а рівень базової підготовки у частині бригад потребує суттєвого покращення. За його словами, армії бракує фахових інструкторів із реальним бойовим досвідом, яких необхідно активніше залучати до навчального процесу.

Принципова позиція командування — робити акцент не на формальних показниках, а на якості підготовки військових. У зв’язку з цим, за результатами щомісячної наради з питань навчання, поставлено завдання проводити БЗВП у тилових районах бригад лише в обсягах, які забезпечують повноцінне навчання, та за обов’язкової гарантії безпеки особового складу. Генеральний штаб проведе додаткові перевірки дотримання цих вимог.

Під час наради також були представлені зразкові моделі організації підготовки, які рекомендовано взяти за орієнтир іншим підрозділам. Окремо відзначено одну з механізованих бригад, яка демонструє високі стандарти навчання, сучасний полігон, ефективні методики вишколу та розвинену матеріально-технічну базу.

Окремим блоком обговорили розвиток Школи інструкторів у Сухопутних військах. Вона була створена за підтримки благодійного фонду та поступово нарощує свої можливості. Разом із тим, питання переведення досвідчених бійців на інструкторські посади залишається актуальним як для нової школи, так і для чинних навчальних центрів. Командування працює над відповідними рішеннями.

Крім того, опрацьовується можливість запровадження додаткових фінансових стимулів для інструкторів, які працюють безпосередньо у бойових бригадах.

На завершення головнокомандувач подякував усім, хто залучений до підготовки війська — тим, хто навчає, навчається і продовжує тримати стрій.

