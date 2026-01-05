Сырский заявил о проблемах с подготовкой военных: что сказал

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что на сегодняшний день деятельность украинского войска сосредоточена на двух ключевых направлениях — ведении боевых действий и качественной подготовке личного состава. Именно уровень обучения, по его словам, напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья военных.

Сырский про проблемы с подготовкой военных в Украине

По итогам года в сфере подготовки сделан заметный шаг вперед. Штат инструкторов в учебных центрах увеличили на 13%, а базовую общевойсковую подготовку развернули не только в профильных центрах, но и на базе боевых бригад. Продолжительность и программы БЗИН были обновлены в соответствии с требованиями современной войны.

В то же время главнокомандующий признал, что проблемы остаются. Потенциал учебных центров используется не полностью, а уровень базовой подготовки в части бригад требует существенного улучшения. По его словам, армии не хватает профессиональных инструкторов с реальным боевым опытом, которых необходимо активнее вовлекать в учебный процесс.

Принципиальная позиция командования делать акцент не на формальных показателях, а на качестве подготовки военных. В связи с этим, по результатам ежемесячного совещания по вопросам обучения, поставлена задача проводить БЗИН в тыловых районах бригад только в объемах, обеспечивающих полноценное обучение, и при обязательной гарантии безопасности личного состава. Генеральный штаб проведет дополнительные проверки соблюдения этих требований.

В ходе совещания были представлены образцовые модели организации подготовки, которые рекомендовано взять за ориентир другим подразделениям. Отдельно отмечена одна из механизированных бригад, которая демонстрирует высокие стандарты обучения, современный полигон, эффективные методики обучения и развитую материально-техническую базу.

Отдельным блоком обсудили развитие Школы инструкторов в Сухопутных войсках. Она была создана при поддержке благотворительного фонда и постепенно увеличивает свои возможности. Вместе с тем вопрос перевода опытных бойцов на инструкторские должности остается актуальным как для новой школы, так и для действующих учебных центров. Командование работает над соответствующими решениями.

Кроме того, прорабатывается возможность внедрения дополнительных финансовых стимулов для инструкторов, работающих непосредственно в боевых бригадах.

В завершение главнокомандующий поблагодарил всех, кто привлечен к подготовке войска — обучающих, обучающихся и продолжающих держать строй.

