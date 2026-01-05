Колишній співробітник ГУНП працює на росіян: шокуючі факти

Фотограф із Маріуполя Олег Пашко, який до повномасштабного вторгнення працював у системі Національної поліції України, виявився залученим до інформаційної та культурної пропаганди на користь російських окупаційних структур.

Олег Пашко

До 2022 року Пашко обіймав посаду старшого інспектора відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Відповідні дані зазначалися у його декларації, поданій навесні 2020 року. Після окупації Донецька управління поліції функціонувало в Маріуполі, де Пашко й продовжував працювати. До служби в поліції він був пов’язаний із місцевим телебаченням, де працював режисером монтажу.

Після захоплення Маріуполя російськими військами Пашко залишився в окупованому місті. Нещодавно стало відомо, що він взяв участь у зніманні кліпу для пропагандистської пісні, створеної в межах російського вокального конкурсу під гаслом "Россия – это мы". Зйомки відбувалися на замовлення російської організації, яка займається "патріотичними" проєктами, а сам відеоматеріал було виготовлено незаконно створеним окупаційним "маріупольським телебаченням".

У публічних дописах проросійських діячів Пашку дякують за участь у зйомках та професійну роботу. Зокрема, він згадується як фотограф і оператор, який допоміг реалізувати відео з необхідною для російської символіки візуальною складовою.

Ця інформація стала шоком для багатьох маріупольців, які знали Пашка особисто. До повномасштабного вторгнення його вважали принциповою та порядною людиною. За словами знайомих, під час блокади Маріуполя він допомагав волонтерам, долучався до евакуації цивільних та підтримував людей у критичних умовах.

Колишні співробітники Патрульної поліції Маріуполя, які працювали з ним раніше, відреагували на новину емоційно та різко. Вони зазначають, що не можуть зрозуміти, як людина, яка багато років працювала разом із українськими силовиками, брала участь у спільних операціях та щоденно демонструвала лояльність державі, могла свідомо долучитися до окупаційної пропаганди.

За їхніми словами, залишитися в окупації — це одне, але продовжувати професійну діяльність на користь ворога — зовсім інше. Саме цей крок вони називають моральним дном і зрадою спільних цінностей.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у грудні Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак безпілотниками по Москві та Московській області. Починаючи з 30 грудня, нальоти дронів на столичний регіон РФ відбуваються щодня, що свідчить про зміну тактики тиску на противника.