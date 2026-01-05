Україна щодня бʼє по москві: як змінилися тактики війни

У грудні Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак безпілотниками по Москві та Московській області. Починаючи з 30 грудня, нальоти дронів на столичний регіон РФ відбуваються щодня, що свідчить про зміну тактики тиску на противника.

Українські дронові атаки по Росії

За офіційними зведеннями російської сторони, упродовж останніх днів грудня та на початку січня сили ППО регулярно фіксували та збивали безпілотники, які прямували в напрямку Москви. Йдеться як про нічні, так і про вечірні атаки, інколи — з кількома хвилями протягом доби.

Грудень — рекордний за частотою атак

Упродовж грудня дрони атакували Москву щонайменше 13 днів, що стало найвищим показником за весь минулий рік. Загалом за цей період російська сторона заявляла про понад 100 безпілотників, які нібито намагалися атакувати столицю або її околиці.



Для порівняння:

• у липні атаки фіксувалися 8 днів;

• у травні, червні та жовтні — по 7 днів;

• у листопаді — 4 дні;

• у серпні та вересні — по 3 дні;

• у лютому та квітні повідомлень про удари по Москві не було взагалі.

Наймасштабніша атака за рік відбулася 11 березня, коли, за заявами російської сторони, на Москву летіли понад 70 дронів. Другий за інтенсивністю удар зафіксували 11 грудня — тоді повідомлялося про понад 40 безпілотників.



Зміна тактики



Різке зростання частоти ударів свідчить про відхід України від попередньої тактики, коли удари по Москві мали радше символічний характер — у визначені дати або як політичний сигнал. Тепер атаки набувають майже рутинного характеру і виглядають як системна кампанія тиску.



Російські удари по Україні



Паралельно Росія продовжує масовані удари по Україні. У ніч на понеділок по українській території було випущено ракети та понад 160 ударних дронів. У Києві внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька осіб зазнали поранень. Під удар потрапив один із приватних медичних закладів столиці.



Вдень російські війська здійснили ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Харкова, завдавши місту значних руйнувань.



Енергетики зазначають, що цієї зими атаки по енергосистемі стали найпотужнішими за весь час повномасштабної війни. Росія змінила підхід і зосередилась на знищенні підстанцій, які є вразливішими, ніж електростанції.



За оцінками фахівців, від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад половину своїх генеруючих потужностей — як через обстріли, так і через втрату контролю над Запорізькою АЕС.



