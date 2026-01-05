Украина ежедневно бьет по Москве: как изменились тактики войны

В декабре Украина существенно нарастила интенсивность воздушных атак беспилотниками по Москве и Московской области. Начиная с 30 декабря, налеты дронов на столичный регион РФ проходят ежедневно, что свидетельствует об изменении тактики давления на противника.

Украинские дроновые атаки по России

По официальным сведениям российской стороны, за последние дни декабря и начале января силы ПВО регулярно фиксировали и сбивали беспилотники, направлявшиеся в направлении Москвы. Речь идет как о ночных, так и о вечерних атаках, иногда с несколькими волнами в течение суток.

Декабрь – рекордный по частоте атак

За декабрь дроны атаковали Москву не менее 13 дней, что стало самым высоким показателем за весь прошлый год. Всего за этот период российская сторона заявляла о более чем 100 беспилотниках, якобы пытавшихся атаковать столицу или ее окрестности.



Для сравнения:

• в июле атаки фиксировались 8 дней;

• в мае, июне и октябре – по 7 дней;

• в ноябре – 4 дня;

• в августе и сентябре – по 3 дня;

• в феврале и апреле сообщений об ударах по Москве не было вообще.

Самая масштабная атака за год произошла 11 марта, когда, по заявлениям российской стороны, на Москву летели более 70 дронов. Второй по интенсивности удар зафиксировали 11 декабря — тогда сообщалось более 40 беспилотников.



Смена тактики



Резкий рост частоты ударов свидетельствует об отходе Украины от предыдущей тактики, когда удары по Москве носили скорее символический характер — в определенные даты или политический сигнал. Теперь атаки приобретают почти рутинный характер и выглядят как системная кампания давления.



Российские удары по Украине



Параллельно Россия продолжает массированные удары по Украине. В ночь на понедельник по украинской территории были выпущены ракеты и более 160 ударных дронов. В Киеве в результате атаки погиб один человек, еще несколько человек получили ранения. Под удар попало одно из частных медицинских учреждений столицы.



Днем российские войска нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Харькова, нанеся городу значительные разрушения.



Энергетики отмечают, что этой зимой атаки по энергосистеме стали самыми мощными за все время полномасштабной войны. Россия изменила подход и сосредоточилась на уничтожении подстанций, которые более уязвимы, чем электростанции.



По оценкам специалистов, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более половины своих генерирующих мощностей — как из-за обстрелов, так и из-за потери контроля над Запорожской АЭС.



