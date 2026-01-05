Бывший сотрудник ГУНП работает на россиян: шокирующие факты

Фотограф из Мариуполя Олег Пашко, до полномасштабного вторжения работавший в системе Национальной полиции Украины, оказался вовлечен в информационную и культурную пропаганду в пользу российских оккупационных структур.

Олег Пашко

До 2022 года Пашко занимал должность старшего инспектора отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующие данные указывались в его декларации, поданной весной 2020 года. После оккупации Донецка управление полиции функционировало в Мариуполе, где Пашко продолжал работать. До службы в полиции он был связан с местным телевидением, где работал режиссером монтажа.

После захвата Мариуполя русскими войсками Пашко остался в оккупированном городе. Недавно стало известно, что он принял участие в съемке клипа для пропагандистской песни, созданной в рамках российского вокального конкурса под лозунгом Россия – это мы. Съемки проходили по заказу российской организации, занимающейся "патриотическими" проектами, а сам видеоматериал был изготовлен незаконно созданным оккупационным "мариупольским телевидением".

В публичных сообщениях пророссийских деятелей Пашку благодарят за участие в съемках и профессиональную работу. В частности, он упоминается как фотограф и оператор, помогший реализовать видео с необходимой для российской символики визуальной составляющей.

Эта информация стала шоком для многих мариупольцев, знавших Пашку лично. До полномасштабного вторжения он считался принципиальным и порядочным человеком. По словам знакомых, во время блокады Мариуполя он помогал волонтерам, приобщался к эвакуации гражданских и поддерживал людей в критических условиях.

Бывшие сотрудники Патрульной полиции Мариуполя, работавшие с ним раньше, отреагировали на новость эмоционально и резко. Они отмечают, что не могут понять, как человек, много лет работавший вместе с украинскими силовиками, участвовал в совместных операциях и ежедневно демонстрировал лояльность государству, мог сознательно приобщиться к оккупационной пропаганде.

По их словам, остаться в оккупации – это одно, но продолжать профессиональную деятельность в пользу врага – совсем другое. Именно этот шаг они называют нравственным дном и изменой общим ценностям.

