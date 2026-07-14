Сирський визнав велику проблему на фронті: деталі

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що впровадження нової системи ротації військовослужбовців триває, проте повністю вирішити проблему поки не вдалося. За його словами, наказ, який передбачає перебування бійців на передовій не більше двох місяців поспіль, виконано на 72%.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Про це Сирський повідомив у своїх соціальних мережах, наголосивши, що своєчасна заміна підрозділів залишається одним із ключових пріоритетів командування.

Незважаючи на досягнутий прогрес, частина підрозділів поки що не змогла організувати ротацію. В результаті близько двох десятків українських військовослужбовців перебувають на передовій без заміни вже понад 200 діб. Головнокомандувач зазначив, що кожен такий випадок окремо вивчається, щоб знайти можливість вивести людей із найнебезпечніших ділянок фронту.

Олександр Сирський наголосив, що командири зобов'язані піклуватися про підлеглих не формально, а на практиці. Водночас він визнав, що на окремих напрямках провести ротацію надзвичайно складно. За його словами, заміна особового складу у так званих "кіл-зонах" найчастіше перетворюється на складну спеціальну операцію за участю операторів безпілотників, розвідки, наземних роботизованих комплексів та інших підрозділів. Такі операції проводяться переважно вночі або за несприятливих погодних умов, щоб знизити ризик втрат.

Головком ЗСУ також закликав командирів усіх рівнів об'єктивно оцінювати необхідність утримання позицій. За його словами, рішення мають ухвалюватися виходячи з військової доцільності, а не заради збереження умовної лінії на карті. Він наголосив, що армії необхідні чесні доповіді, своєчасні рішення та відповідальне ставлення до життя військовослужбовців.

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