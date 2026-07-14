Сырский признал большую проблему на фронте: детали

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что внедрение новой системы ротации военнослужащих продолжается, однако полностью решить проблему пока не удалось. По его словам, приказ, предусматривающий пребывание бойцов на передовой не более двух месяцев подряд, выполнен на 72%.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Об этом Сырский сообщил в своих социальных сетях, подчеркнув, что своевременная замена подразделений остается одним из ключевых приоритетов командования.

Несмотря на достигнутый прогресс, часть подразделений пока не смогла организовать ротацию. В результате около двух десятков украинских военнослужащих находятся на передовой без замены уже более 200 суток. Главнокомандующий отметил, что каждый такой случай отдельно изучается, чтобы найти возможность вывести людей с наиболее опасных участков фронта.

Александр Сырский подчеркнул, что командиры обязаны заботиться о подчиненных не формально, а на практике. При этом он признал, что на отдельных направлениях провести ротацию чрезвычайно сложно. По его словам, замена личного состава в так называемых "килл-зонах" зачастую превращается в сложную специальную операцию с участием операторов беспилотников, разведки, наземных роботизированных комплексов и других подразделений. Такие операции проводятся преимущественно ночью или при неблагоприятных погодных условиях, чтобы снизить риск потерь.

Главком ВСУ также призвал командиров всех уровней объективно оценивать необходимость удержания позиций. По его словам, решения должны приниматься исходя из военной целесообразности, а не ради сохранения условной линии на карте. Он подчеркнул, что армии необходимы честные доклады, своевременные решения и ответственное отношение к жизни военнослужащих.

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