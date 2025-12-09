logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сирський: Україна повернула половину Покровська
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський: Україна повернула половину Покровська

Сирський зустрівся з журналістами та окреслив ситуацію на фронті: Покровськ, корпусна реформа й актуальна протяжність лінії боїв

9 грудня 2025, 21:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами розповів про ситуацію на ключових напрямках фронту та стан переходу армії на корпусну систему.

Сирський: Україна повернула половину Покровська

Покровськ і напрямок ситуація

За його словами, ще восени українських військ у Покровську фактично не залишалося, однак із середини листопада оборонці змогли повернути під контроль близько половини території міста. Надалі чисельність українських підрозділів у цьому районі лише зростатиме. Водночас командування ухвалило рішення відійти з позицій за 5–7 км від Покровська, оскільки противник почав просочуватися між ними, а їхнє утримання втрачало сенс.

Сирський зазначив, що Росія продовжує нарощувати сили на Покровському напрямку. Наразі там зосереджено понад 155 тисяч російських військових. Саме цей напрямок отримує до половини всіх авіабомб КАБ, що застосовуються РФ. Сусідній Мирноград не перебуває в оточенні: логістика ускладнена, але продовжує працювати.

Керівник ЗСУ також наголосив, що протяжність активної лінії фронту зараз становить 1218 кілометрів. Це менше, ніж місяць тому, коли вона сягала 1253 км — зміну забезпечили дії українських військ.

Окремо він повідомив, що українська армія повністю перейшла на корпусну систему. Усі корпуси отримали свої смуги відповідальності, закріплені комплекти військ і вже розпочали ротації бригад. Наступним кроком стане приведення комплектів підрозділів у відповідність до фактичного складу кожного корпусу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міжнародні розслідувачі встановили особу російської "сплячої агентки", яка понад десять років жила під вигаданим ім’ям Марія Адела Куфельдт Ривера та будувала зв’язки серед людей, пов’язаних зі штаб-квартирою НАТО в Неаполі. Жінка мешкала в Італії та на Мальті, заводила романтичні стосунки з військовими та офіцерами, дружила з родинами генералів і могла отримувати доступ до конфіденційної інформації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://suspilne.media/1185102-linia-frontu-zmensilas-na-35-km-zavdaki-diam-zsu-sirskij/
Теги:

Новини

Всі новини