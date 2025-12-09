Сырский: Украина вернула половину Покровска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время встречи с журналистами рассказал о ситуации на ключевых направлениях фронта и состоянии перехода армии на корпусную систему.

Покровское направление ситуация

По его словам еще осенью украинских войск в Покровске фактически не оставалось, однако с середины ноября защитники смогли вернуть под контроль около половины территории города. В дальнейшем численность украинских подразделений в этом районе будет только расти. В то же время командование приняло решение отойти с позиций в 5–7 км от Покровска, поскольку противник начал просачиваться между ними, а их содержание теряло смысл.

Сырский отметил, что Россия продолжает наращивать силы в Покровском направлении. В настоящее время там сосредоточено более 155 тысяч российских военных. Именно это направление получает до половины всех авиабомб КАБ, применяемых РФ. Соседний Мирноград не находится в окружении: логистика усложнена, но продолжает работать.

Руководитель ВСУ также отметил, что протяженность активной линии фронта сейчас составляет 1218 км. Это меньше месяца назад, когда она достигала 1253 км — изменение обеспечили действия украинских войск.

Отдельно он сообщил, что украинская армия полностью перешла в корпусную систему. Все корпуса получили свои полосы ответственности, закреплены комплекты войск и уже приступили к ротации бригад. Следующим шагом станет приведение комплектов подразделений в соответствие с фактическим составом каждого корпуса.

