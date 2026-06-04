Сирський ухвалив радикальне рішення через погану підготовку мобілізованих

У Збройних силах України почали посилювати контроль за якістю підготовки новобранців. За підсумками масштабної інспекції вісім військових частин втратили право самостійно проводити базову загальновійськову підготовку особового складу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки перевірок, які проводилися протягом травня.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Під контроль потрапили 72 військові частини, які раніше отримали дозвіл навчати мобілізованих та контрактників на власних навчальних базах.

За результатами інспекції командування дійшло висновку, що не всі підрозділи здатні забезпечити необхідний рівень підготовки. У ряді випадків було виявлено проблеми з організацією навчального процесу, умовами розміщення військовослужбовців та ефективністю роботи інструкторів. Саме тому було ухвалено рішення обмежити право окремих частин на самостійне проведення навчання.

Сирський наголосив, що для командування не існує привілейованих підрозділів. За його словами, єдині вимоги мають діяти для всіх без винятку, а якість підготовки військовослужбовців безпосередньо впливає на боєздатність армії та збереження життя особового складу.

Головнокомандувач також звернув увагу на роль командирів. Там, де керівництво підрозділів приділяє увагу побутовим умовам, розвитку навчальної інфраструктури та постійної взаємодії з новобранцями, результати підготовки помітно вищі. Крім того, у таких частинах фіксується менше випадків самовільного залишення місця служби.

Найближчим часом в армії планують посилити психологічну підготовку військовослужбовців та запровадити додаткові механізми підтримки особового складу. Окрема увага буде приділена профілактиці самовільного залишення частин та адаптації новобранців до умов служби.

Перевірки, проведені Генштабом, демонструють прагнення військового керівництва як нарощувати чисельність армії, а й домагатися єдиних стандартів підготовки всім підрозділів, незалежно від своїх статусу і бойового досвіду.

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