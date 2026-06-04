Сырский принял радикальное решение из-за плохой подготовки мобилизованных

В Вооруженных силах Украины начали ужесточать контроль за качеством подготовки новобранцев. По итогам масштабной инспекции восемь воинских частей лишились права самостоятельно проводить базовую общевойсковую подготовку личного состава. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги проверок, которые проводились в течение мая.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Под контроль попали 72 воинские части, ранее получившие разрешение обучать мобилизованных и контрактников на собственных учебных базах.

По результатам инспекции командование пришло к выводу, что не все подразделения способны обеспечить необходимый уровень подготовки. В ряде случаев были выявлены проблемы с организацией учебного процесса, условиями размещения военнослужащих и эффективностью работы инструкторов. Именно поэтому было принято решение ограничить право отдельных частей на самостоятельное проведение обучения.

Сырский подчеркнул, что для командования не существует привилегированных подразделений. По его словам, единые требования должны действовать для всех без исключения, а качество подготовки военнослужащих напрямую влияет на боеспособность армии и сохранение жизни личного состава.

Главнокомандующий также обратил внимание на роль командиров. Там, где руководство подразделений уделяет внимание бытовым условиям, развитию учебной инфраструктуры и постоянному взаимодействию с новобранцами, результаты подготовки заметно выше. Кроме того, в таких частях фиксируется меньше случаев самовольного оставления места службы.

В ближайшее время в армии планируют усилить психологическую подготовку военнослужащих и внедрить дополнительные механизмы поддержки личного состава. Отдельное внимание будет уделено профилактике самовольного оставления частей и адаптации новобранцев к условиям службы.

Проверки, проведенные Генштабом, демонстрируют стремление военного руководства не только наращивать численность армии, но и добиваться единых стандартов подготовки для всех подразделений, независимо от их статуса и боевого опыта.

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