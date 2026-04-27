"Сирський тут "не при справах"? Серйозно?": Безугла різко розкритикувала головкома ЗСУ

Slava Kot
Народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре публічно розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Цього разу приводом стала заява військової омбудсманки Ольги Решетилової про те, що перебування понад 40 днів без ротації на бойових позиціях є критичною межею для військовослужбовців.
Безугла критикує Сирського. Фото з відкритих джерел
У дописі в соцмережах Безугла поставила під сумнів підхід до розподілу відповідальності у військовому командуванні та заявила, що проблему не можна пояснювати лише діями командирів нижчої ланки.
За словами депутатки, якщо командири на місцях масово не виконують накази, то це свідчить не лише про дисципліну на окремих ділянках фронту, а й про системні труднощі в управлінні армією.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мар’яна Безугла йде до суду проти Сирського.
Також "Кометнарі" писали, що Безугла назвала Олександра Сирського "мстивим брехуном".