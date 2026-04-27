"Сирський тут "не при справах"? Серйозно?": Безугла різко розкритикувала головкома ЗСУ

Народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре публічно розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Цього разу приводом стала заява військової омбудсманки Ольги Решетилової про те, що перебування понад 40 днів без ротації на бойових позиціях є критичною межею для військовослужбовців.

Безугла критикує Сирського. Фото з відкритих джерел

У дописі в соцмережах Безугла поставила під сумнів підхід до розподілу відповідальності у військовому командуванні та заявила, що проблему не можна пояснювати лише діями командирів нижчої ланки.

"Сирський тут "не при справах"? Серйозно? Військова омбудсменка прямо каже: понад 40 днів на позиціях — це межа, далі апатія, виснаження і злам психіки. Але що далі? Проблема не в системі, не в Головкомі, а просто "комбриги погані", бо не виконують розпорядження? Тобто відповідальність знову розчинилась десь між окопом і штабом??", — пише Безугла.

За словами депутатки, якщо командири на місцях масово не виконують накази, то це свідчить не лише про дисципліну на окремих ділянках фронту, а й про системні труднощі в управлінні армією.

"Якщо командири масово ігнорують накази Головкома — це вже проблема самого Головкома та його управління. Якщо накази не працюють, значить система не працює. І відповідальність не можна вічно спускати вниз. Не треба відбілювати. Треба називати речі своїми іменами. Чи не було великою помилкою віддавати ОП контроль над захистом прав військових?", — додає народна депутатка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мар’яна Безугла йде до суду проти Сирського.

Також "Кометнарі" писали, що Безугла назвала Олександра Сирського "мстивим брехуном".