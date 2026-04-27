"Сырский здесь "не при делах"? Серьезно?": Безуглая резко раскритиковала главкома ВСУ

Народная депутат Марьяна Безуглая в очередной раз публично раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В этот раз поводом стало заявление военной омбудсманки Ольги Решетиловой о том, что пребывание более 40 дней без ротации на боевых позициях является критическим пределом для военнослужащих.

В сообщении в соцсетях Безуглая подверглая сомнению подход к распределению ответственности в военном командовании и заявила, что проблему нельзя объяснять только действиями командиров низшего звена.

"Сырский здесь "не при делах"? Серьезно? Военная омбудсменка прямо говорит: более 40 дней на позициях — это предел, дальше апатия, истощение и излом психики. Но что дальше? Проблема не в системе, не в Главкоме, а просто "комбриги плохие", потому что не выполняют распоряжение? То есть ответственность снова растворилась где-то между окопом и штабом?", — пишет Безуглая.

По словам депутата, если командиры на местах массово не выполняют приказы, это свидетельствует не только о дисциплине на отдельных участках фронта, но и о системных трудностях в управлении армией.

"Если командиры массово игнорируют приказы Главкома — это уже проблема самого Главкома и его управления. Если приказы не работают, значит система не работает. И ответственность нельзя вечно спускать вниз. Не надо отбеливать. Надо называть вещи своими именами. Не было ли большой ошибкой отдавать ОП контроль над защитой прав военных?", – добавляет народный депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая идет в суд против Сырского.

Также "Кометнари" писали, что Безуглая назвала Александра Сырского "мстительным лжецом".