Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сирський сказав, як боротися із СЗЧ: «Мають працювати не лише військові»
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський сказав, як боротися із СЗЧ: «Мають працювати не лише військові»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що над проблемою СЗЧ мають працювати не лише військові, а й голови обласних та районних адміністрацій

29 грудня 2025, 22:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Вирішити проблему із самовільним залишенням військових частин (СЗЧ) в Україні можна комплексом загальнодержавних заходів – як на рівні армії, так і цивільної влади. 

Сирський сказав, як боротися із СЗЧ: «Мають працювати не лише військові»

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

У військовому житті все жорстко, тому слід посилити увагу до процесу підготовки, сказав, коментуючи питання СЗЧ в інтерв’ю 24 Каналу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Мають працювати не лише військові, а й голови обласних та районних адміністрацій. Вони повинні готувати людей передусім морально до захисту своєї держави, щоб вони йшли до лав армії з розумінням того, що виконують свій громадянський обов’язок — захищати державу, землю, населення, мову — все, що становить цінність для нас", — сказав Сирський.

Разом з тим головнокомандувач ЗСУ погоджується з тим, що військові мають забезпечити комфортний та безболісний перехід людини від цивільного життя до військового. Генерал визнає, що багато випадків СЗЧ трапляється саме в навчальних центрах.

"Цей перехід особливо важливий на першому етапі, коли для людини все нове і відбувається переформатування з одного способу життя на інше — військове. В цьому житті все по-іншому, все жорстко", — зазначив Сирський.

На його думку, у навчальних центрах варто приділяти увагу нормальним умовам для проживання та проведення занять.

"Коли інструктор навчає, а той, хто має навчатися, не хоче опановувати, результат буде 100% негативний. Але тут має бути усвідомлення, що людина від цього інструктора має отримати все, що він знає. Тому що саме це може врятувати її життя і допоможе вбити якомога більше ворогів", — додав Сирський.

Як повідомляв портал "Коментарі", більшість військових, які самовільно залишили військові частини, хочуть повернутися на тилові посади або в підрозділи забезпечення. Для тих, хто прагне повернутися із СЗЧ, варто розробити чіткі правила, сказав секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Роман Костенко.  Водночас він наголосив, що вважає СЗЧ зрадою тих, хто протистоїть ворогу на передовій. 



Джерело: https://24tv.ua/situatsiya-fronti-shturmovi-viyska-problemi-szch-intervyu-oleksandrom_n2979367#1767022156264
