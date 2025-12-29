Сырский сказал, как бороться с СЗЧ: «Должны работать не только военные»

Решить проблему с самовольным оставлением воинских частей (СЗЧ) в Украине можно комплексом общегосударственных мер – как на уровне армии, так и гражданских властей.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

В военной жизни все жестко, поэтому следует усилить внимание к процессу подготовки, сказала, комментируя вопросы СЗЧ в интервью 24 каналу, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Должны работать не только военные, но и главы областных и районных администраций. Они должны готовить людей, прежде всего, морально к защите своего государства, чтобы они шли в ряды армии с пониманием того, что исполняют свой гражданский долг — защищать государство, землю, население, язык — все, что представляет для нас ценность", — сказал Сырский.

Вместе с тем, главнокомандующий ВСУ соглашается с тем, что военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека от гражданской жизни к военной. Генерал признает, что многие случаи СЗЧ случаются именно в учебных центрах.

"Этот переход особенно важен на первом этапе, когда для человека все новое и происходит переформатирование с одного образа жизни в другой — военный. В этой жизни все по-другому, все жестко", – отметил Сырский.

По его мнению, в учебных центрах следует уделять внимание нормальным условиям проживания и проведения занятий.

"Когда инструктор учит, а тот, кто должен учиться, не хочет овладевать, результат будет 100% отрицательный. Но тут должно быть осознание того, что человек от этого инструктора должен получить все, что он знает. Потому что именно это может спасти его жизнь и поможет убить больше врагов", — добавил Сырский.

Как сообщал портал "Комментарии", большинство военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, хотят вернуться на тыловые должности или в подразделения обеспечения. Для тех, кто стремится вернуться с СЗЧ, следует разработать четкие правила, сказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Роман Костенко. В то же время он подчеркнул, что считает СЗЧ предательством тех, кто противостоит врагу на передовой.