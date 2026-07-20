Сирський розкрив ситуацію в Костянтинівці: чи справді у місті повно росіян

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Костянтинівський напрямок, де зараз тривають одні з найзапекліших боїв на всій лінії фронту. За його словами, російські війська не припиняють спроб закріпитися у місті, проте українські підрозділи ведуть активну операцію щодо пошуку та знищення диверсійних груп противника.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Під час робочої поїздки Сирський заслухав доповіді командування 19-го армійського корпусу, а також командирів бригад та підрозділів, які відповідають за оборону цієї ділянки фронту. Основною темою наради стало посилення застосування безпілотних систем, які дозволяють ефективніше вражати супротивника та водночас знижувати ризики для українських військовослужбовців.

За даними української розвідки, зараз у Костянтинівці перебувають до 145 російських військовослужбовців. Вони намагаються потай діяти в міській забудові, проте Сили оборони проводять постійні контрдиверсійні заходи, виявляючи позиції окупантів за допомогою розвідувальних безпілотників і завдаючи по них точкові удари.

Для знищення противника українські захисники масово використовують FPV-дрони та безпілотники зі скиданням боєприпасів. Тільки за 18 липня, за інформацією головнокомандувача, російські війська втратили в місті 21 військовослужбовця вбитими та ще шістьох пораненими. Крім того, було знищено шість укриттів, які використовували окупанти.

Костянтинівський напрямок залишається одним із найбільш напружених на фронті. За словами Сирського, щодня російська армія робить до двадцяти спроб штурму і продовжує шукати можливості проникнути в глиб міста.

Головком підкреслив, що ключовим завданням українських підрозділів залишається утримання Костянтинівки та завдання противнику максимальних втрат. За його словами, українські військові продовжують виконувати це завдання, незважаючи на постійний тиск із боку російських сил.

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