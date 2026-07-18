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Армия Путина в тупике: в США раскрыли, почему Россия отказалась от больших наступлений

Москва делает ставку на мотоциклы, багги и дроны, но такая тактика не позволяет добиться стратегического прорыва на фронте

18 июля 2026, 08:45
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Кравцев Сергей

Российское военное руководство фактически признало смену своей стратегии в войне против Украины. Вместо подготовки масштабных механизированных наступлений армия РФ делает ставку на затяжную позиционную войну, используя небольшие мобильные группы, мотоциклы, багги, квадроциклы и беспилотники. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав итоги заседания коллегии Министерства обороны России.

Армия Путина в тупике: в США раскрыли, почему Россия отказалась от больших наступлений

Российские войска. Фото: из открытых источников

17 июля министр обороны Андрей Белоусов провел совещание с руководством ведомства, где обсуждались результаты выполнения задач, поставленных еще в конце 2025 года. Заместители министра сообщили о значительном увеличении поставок беспилотников, наземных роботизированных комплексов и легкой мототехники для российских подразделений. По их словам, только за первое полугодие 2026 года в России подготовили около восьми тысяч специалистов по управлению дронами, а объемы поставок БПЛА на фронт более чем вдвое превысили показатели прошлого года.

Однако эксперты ISW ставят под сомнение эти заявления. По их данным, российская армия по-прежнему испытывает дефицит операторов беспилотников и сталкивается с серьезными проблемами в подготовке специалистов. Вместо восстановления ударных бронетанковых соединений Кремль продолжает адаптировать войска к боям на истощение, где ключевую роль играют небольшие штурмовые группы и беспилотные системы.

В Институте изучения войны отмечают, что такая стратегия не приносит Москве ожидаемых результатов. По оценкам аналитиков, в июле российские войска фактически теряют темпы продвижения, а средние территориальные изменения составляют около 1,6 квадратного километра в сутки. Это свидетельствует о том, что нынешняя модель ведения войны позволяет России лишь медленно продвигаться вперед, но не дает возможности добиться масштабных оперативных успехов.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-17-2026/
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