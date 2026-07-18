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Армія Путіна у глухому куті: у США розкрили, чому Росія відмовилася від великих наступів

Москва робить ставку на мотоцикли, баггі та дрони, але така тактика не дозволяє досягти стратегічного прориву на фронті

18 липня 2026, 08:45
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Кравцев Сергей

Російське військове керівництво фактично визнало зміну своєї стратегії у війні проти України. Замість підготовки масштабних механізованих наступів армія РФ робить ставку на затяжну позиційну війну, використовуючи невеликі мобільні групи, мотоцикли, баггі, квадроцикли та безпілотники. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши підсумки засідання колегії Міністерства оборони Росії.

Армія Путіна у глухому куті: у США розкрили, чому Росія відмовилася від великих наступів

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

17 липня міністр оборони Андрій Білоусов провів нараду з керівництвом відомства, де було обговорено результати виконання завдань, поставлених ще наприкінці 2025 року. Заступники міністра повідомили про значне збільшення постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів та легкої мототехніки для російських підрозділів. За їхніми словами, лише за перше півріччя 2026 року в Росії підготували близько восьми тисяч фахівців з управління дронами, а обсяги постачання БПЛА на фронт більш ніж удвічі перевищили показники минулого року.

Проте, експерти ISW ставлять під сумнів ці заяви. За їхніми даними, російська армія, як і раніше, відчуває дефіцит операторів безпілотників і стикається з серйозними проблемами у підготовці фахівців. Замість відновлення ударних бронетанкових з'єднань Кремль продовжує адаптувати війська до боїв на виснаження, де ключову роль відіграють невеликі штурмові групи та безпілотні системи.

В Інституті вивчення війни зазначають, що така стратегія не приносить Москві очікуваних результатів. За оцінками аналітиків, у липні російські війська фактично втрачають темпи просування, а середні територіальні зміни становлять близько 1,6 квадратного кілометра на добу. Це свідчить про те, що нинішня модель ведення війни дозволяє Росії лише повільно просуватися вперед, але не дає можливості досягти масштабних оперативних успіхів.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-17-2026/
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