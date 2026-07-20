Сырский раскрыл ситуацию в Константиновке: действительно ли в городе полно россиян

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Константиновское направление, где сейчас продолжаются одни из самых ожесточенных боев на всей линии фронта. По его словам, российские войска не прекращают попыток закрепиться в городе, однако украинские подразделения ведут активную операцию по поиску и уничтожению диверсионных групп противника.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Во время рабочей поездки Сырский заслушал доклады командования 19-го армейского корпуса, а также командиров бригад и подразделений, отвечающих за оборону этого участка фронта. Основной темой совещания стало усиление применения беспилотных систем, которые позволяют эффективнее поражать противника и одновременно снижать риски для украинских военнослужащих.

По данным украинской разведки, сейчас в Константиновке находятся до 145 российских военнослужащих. Они пытаются скрытно действовать в городской застройке, однако Силы обороны проводят постоянные контрдиверсионные мероприятия, выявляя позиции оккупантов с помощью разведывательных беспилотников и нанося по ним точечные удары.

Для уничтожения противника украинские защитники массово используют FPV-дроны и беспилотники со сбросами боеприпасов. Только за 18 июля, по информации главнокомандующего, российские войска потеряли в городе 21 военнослужащего убитыми и еще шестерых ранеными. Кроме того, были уничтожены шесть укрытий, которые использовали оккупанты.

Константиновское направление остается одним из наиболее напряженных на фронте. По словам Сырского, ежедневно российская армия предпринимает до двадцати попыток штурма и продолжает искать возможности проникнуть вглубь города.

Главком подчеркнул, что ключевой задачей украинских подразделений остается удержание Константиновки и нанесение противнику максимальных потерь. По его словам, украинские военные продолжают выполнять эту задачу, несмотря на постоянное давление со стороны российских сил.

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