Сирський розкрив несподіваний результат травня: Україна повернула більше землі, ніж втратила

Незважаючи на запеклі бої та постійний тиск російських військ, українська армія в травні змогла досягти позитивного балансу на полі бою. За підсумками місяця Сили оборони звільнили більше території, ніж втратили, а удари по російській інфраструктурі завдали противнику збитків понад мільярд доларів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки бойових дій за травень.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська продовжують спроби наступу на сході та півдні країни, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла.

Найбільш важкі бої, як зазначив Сирський, продовжуються на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Однак навіть у цих умовах українські підрозділи змогли зберегти ініціативу на низці дільниць фронту.

За даними Головнокомандувача, співвідношення звільнених та втрачених територій у травні склало майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь України. Загалом із початку року українські військові повернули під контроль понад 600 квадратних кілометрів території.

Одночасно триває масштабна кампанія зі знищення російських ресурсів та логістики. Особливу роль грають підрозділи безпілотних систем. За місяць українські дрони вразили понад 88 тисяч цілей. За оцінками військових, внаслідок цих операцій було знищено понад 30 тисяч російських військовослужбовців.

Не менш чутливими для супротивника стали удари по об'єктах у глибокому тилу. Кошти далекої поразки атакували 111 об'єктів військово-промислового комплексу, енергетичної та паливної інфраструктури Росії, які забезпечують роботу армії та оборонної промисловості.

За оцінкою Генштабу, прямі та непрямі економічні втрати Росії від операцій Deep Strike лише за травень сягнули 1,058 млрд доларів.

Таким чином, українське командування робить ставку не лише на утримання фронту, а й на системне виснаження військового потенціалу супротивника далеко за межами лінії бойового зіткнення.

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