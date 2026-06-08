Сырский раскрыл неожиданный результат мая: Украина вернула больше земли, чем потеряла

Несмотря на ожесточенные бои и постоянное давление российских войск, украинская армия в мае смогла добиться положительного баланса на поле боя. По итогам месяца Силы обороны освободили больше территории, чем потеряли, а удары по российской инфраструктуре нанесли противнику ущерб более чем на миллиард долларов. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги боевых действий за май.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация на фронте остается крайне напряженной. Российские войска продолжают попытки наступления на востоке и юге страны, а количество боевых столкновений существенно возросло.

Наиболее тяжелые бои, как отметил Сырский, продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. Однако даже в этих условиях украинские подразделения смогли сохранить инициативу на ряде участков фронта.

По данным Главнокомандующего, соотношение освобожденных и утраченных территорий в мае составило почти плюс 100 квадратных километров в пользу Украины. В целом с начала года украинские военные вернули под контроль более 600 квадратных километров территории.

Одновременно продолжается масштабная кампания по уничтожению российских ресурсов и логистики. Особую роль играют подразделения беспилотных систем. За месяц украинские дроны поразили более 88 тысяч целей. По оценкам военных, в результате этих операций были уничтожены свыше 30 тысяч российских военнослужащих.

Не менее чувствительными для противника стали удары по объектам в глубоком тылу. Средства дальнего поражения атаковали 111 объектов военно-промышленного комплекса, энергетической и топливной инфраструктуры России, которые обеспечивают работу армии и оборонной промышленности.

По оценке Генштаба, прямые и косвенные экономические потери России от операций Deep Strike только за май достигли 1,058 млрд долларов.

Таким образом, украинское командование делает ставку не только на удержание фронта, но и на системное истощение военного потенциала противника далеко за пределами линии боевого соприкосновения.

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