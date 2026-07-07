Сирський попередив про новий план Росії: фронт може стати ще довшим

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що російська армія зберігає значний наступальний потенціал і готується до активізації бойових дій на нових напрямках. Незважаючи на високі втрати окупантів та успішні дії українських захисників, говорити про переломний момент війни поки що передчасно. Про це Сирський повідомив під час наради, присвяченої підвищенню якості підготовки військовослужбовців.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Сили оборони України продовжують ефективно знищувати живу силу та техніку противника, порушують російську логістику та завдають результативних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури, включаючи підприємства паливно-енергетичного комплексу, які забезпечують функціонування військової машини РФ.

Головнокомандувач наголосив, що саме високий рівень підготовки українських підрозділів залишається однією з головних переваг над російською армією. Це підтверджується як динамікою бойових дій, і масштабами втрат противника.

Водночас Олександр Сирський наголосив, що Росія намагається компенсувати якісне відставання за рахунок збільшення чисельності військ. За його словами, Кремль продовжує формувати нові підрозділи, нарощує виробництво озброєнь та готується до можливого розширення лінії бойового зіткнення.

Сьогодні довжина фронту вже перевищує 1250 кілометрів, проте російське командування, за оцінкою головнокомандувача, розглядає можливість відкриття нових ділянок активних бойових дій.

На цьому фоні особливого значення набуває подальшого вдосконалення підготовки українських військових, підвищення ефективності управління підрозділами та збереження технологічної переваги над противником.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський розкрив наслідки нових "дальнобійних санкцій" проти РФ.



