Сырский предупредил о новом плане России: фронт может стать еще длиннее

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия сохраняет значительный наступательный потенциал и готовится к активизации боевых действий на новых направлениях. Несмотря на высокие потери оккупантов и успешные действия украинских защитников, говорить о переломном моменте войны пока преждевременно. Об этом Сырский сообщил во время совещания, посвященного повышению качества подготовки военнослужащих.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать живую силу и технику противника, нарушают российскую логистику и наносят результативные удары по объектам военной и критической инфраструктуры, включая предприятия топливно-энергетического комплекса, обеспечивающие функционирование военной машины РФ.

Главнокомандующий подчеркнул, что именно высокий уровень подготовки украинских подразделений остается одним из главных преимуществ над российской армией. Это подтверждается как динамикой боевых действий, так и масштабами потерь противника.

Вместе с тем Александр Сырский отметил, что Россия пытается компенсировать качественное отставание за счет увеличения численности войск. По его словам, Кремль продолжает формировать новые подразделения, наращивает производство вооружений и готовится к возможному расширению линии боевого соприкосновения.

Сегодня протяженность фронта уже превышает 1250 километров, однако российское командование, по оценке главнокомандующего, рассматривает возможность открытия новых участков активных боевых действий.

На этом фоне особое значение приобретает дальнейшее совершенствование подготовки украинских военных, повышение эффективности управления подразделениями и сохранение технологического преимущества над противником.

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