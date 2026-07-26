Сирський після звільнення з посади головкома зробив нову заяву: що сказав генерал

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив нову заяву після звільнення з посади. У своєму зверненні генерал подякував міжнародним партнерам за підтримку та наголосив, що слова вдячності від військових керівників НАТО і країн-союзниць є насамперед визнанням заслуг українських військових.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Сирський повідомив, що отримав особисті звернення від голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне, голови Військового комітету Європейського Союзу генерала Шона Кленсі, а також колишнього начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Ентоні Радакіна.

За словами ексголовкома, особливо його зворушила оцінка адмірала Каво Драгоне.

"Що українська армія своєю стійкістю, адаптивністю та впровадженням новітніх технологій вже змінює уявлення НАТО про сучасну війну, а досвід наших військових стане частиною майбутньої військової науки. Це найвища оцінка для всіх українських захисників", — пише Сирський.

Сирський також навів слова адмірала Радакіна, який закликав Україну розповісти світові історію своєї боротьби, зокрема про те, як державі вдалося вистояти проти значно сильнішого противника та зберегти незалежність. Також Сирський зазначив, що генерал Шон Кленсі наголосив, що українські військові захищають не лише власну країну, а й принципи безпеки всієї Європи.

"Усі ці слова — не про мене особисто. Вони про українських воїнів. Про командирів, сержантів і солдатів. Про тих, хто тримає фронт, впроваджує нові рішення, навчається, бореться і, на жаль, нерідко віддає за Україну найдорожче", — підсумував генерал.

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим очільником українського війська став генерал-майор Михайло Драпатий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу заяву Сирського після відставки.

Також "Коментарі писали, як у Путіна відреагували на слова Драпатого про керівництво РФ.