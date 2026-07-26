Сырский после освобождения от должности главкома сделал новое заявление: что сказал генерал

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал новое заявление после увольнения с должности. В своем обращении генерал поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул, что слова благодарности от военных руководителей НАТО и стран-союзниц являются, прежде всего, признанием заслуг украинских военных.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Сырский сообщил, что получил личные обращения от главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне, главы Военного комитета Европейского Союза генерала Шона Кленси, а также бывшего начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Энтони Радакина.

По словам экс-главкома, особенно его тронула оценка адмирала Каво Драгоне.

"Что украинская армия своей устойчивостью, адаптивностью и внедрением новейших технологий уже меняет представление НАТО о современной войне, а опыт наших военных станет частью будущей военной науки. Это самая высокая оценка для всех украинских защитников", — пишет Сырский.

Сырский также привел слова адмирала Радакина, который призвал Украину рассказать миру историю своей борьбы, в том числе о том, как государству удалось выстоять против более сильного противника и сохранить независимость. Также Сырский отметил, что генерал Шон Клэнси подчеркнул, что украинские военные защищают не только собственную страну, но и принципы безопасности всей Европы.

"Все эти слова — не обо мне лично. Они об украинских воинах. О командировах, сержантах и солдатах. О тех, кто держит фронт, внедряет новые решения, учится, борется и, к сожалению, нередко отдает за Украину дороже всего", — подытожил генерал.

Напомним, 22 июля президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главой украинского войска стал генерал-майор Михаил Драпатый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом заявлении Сырского после отставки.

Также "Комментарии писали, как у Путина отреагировали на слова Драпатого о руководстве РФ".