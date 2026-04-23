Сирський озвучив площу територій, звільнених із початку лютого 2026-го: Пуиін буде шокований

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів переговори з начальником Штабу оборони Великої Британії Річардом Найтоном, під час яких обговорили поточну ситуацію на фронті, результати бойових дій та ключові потреби української армії. Про підсумки цієї розмови він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, попри складні умови на полі бою та постійний тиск з боку російських військ, українські сили оборони не лише утримують зайняті рубежі, а й поступово відновлюють контроль над тимчасово окупованими територіями. Він підкреслив, що ситуація залишається напруженою, однак українські військові демонструють стабільну динаміку просування.

Головнокомандувач навів оновлені дані щодо деокупації. Зокрема, від початку лютого 2026 року українським підрозділам вдалося звільнити понад 480 квадратних кілометрів території. Окремо він відзначив результати березня, коли Сили оборони повернули під свій контроль майже 50 квадратних кілометрів.

Сирський також окреслив головні завдання, які стоять перед українською армією на цьому етапі війни. Серед них — максимальне послаблення противника, стримування його наступальних дій, нанесення ударів по тилових базах і логістичних маршрутах, зокрема й на території Росії, а також забезпечення надійного захисту повітряного простору України.

Окремий акцент він зробив на необхідності підвищення ефективності ведення бойових дій. За його словами, стратегія полягає в тому, щоб кожна дія противника супроводжувалася значними втратами для нього. Це досягається завдяки поєднанню сучасних технологій, аналітики та нестандартних тактичних рішень.

