Залужний терміново попередив про невідворотну зміну після війни: до чого готуватися

Новий етап формування глобального порядку визначатиметься масштабними технологічними змінами, які вже активно відбуваються у світі. Таку думку висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю на YouTube.

За його словами, традиційна модель світового устрою, що трималася на встановлених правилах і силі як інструменті їх підтримки, фактично завершує своє існування. Він наголосив, що світ входить у фазу глибокої трансформації, де старі підходи поступаються місцем новим принципам організації міжнародних відносин.

Окремо Залужний підкреслив, що ключовим фактором майбутніх змін стане стрімкий технологічний розвиток. Йдеться насамперед про прорив у сфері штучного інтелекту та інших інноваційних технологій, які вже сьогодні починають суттєво впливати на економіку, безпеку та суспільні процеси.

Водночас дипломат зауважив, що оцінити повні наслідки цієї глобальної трансформації наразі складно. Багато процесів лише набирають обертів, тому їхній довгостроковий вплив на держави та міжнародну систему залишається невизначеним.

На його думку, майбутній успіх країн у нових умовах залежатиме від того, наскільки ефективно вони зможуть адаптуватися до технологічного стрибка. Це стосується як державних інституцій, так і суспільств загалом.

Залужний окремо наголосив на важливості ролі молодого покоління, яке стане основним рушієм змін. Також, за його словами, критичним фактором буде здатність держави створити умови для розвитку людського потенціалу, освіти та інновацій.

