logo

BTC/USD

77721

ETH/USD

2330.32

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Залужный срочно предупредил о неотвратимой смене после войны: к чему готовиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный срочно предупредил о неотвратимой смене после войны: к чему готовиться

По словам Залужного, последствия этих изменений пока сложно оценить или спрогнозировать

23 апреля 2026, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Новый этап формирования глобального порядка будет определяться масштабными технологическими изменениями, уже активно происходящими в мире. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью на YouTube.

Фото: из открытых источников

По его словам, традиционная модель мирового устройства, держащаяся на установленных правилах и силе как инструменте их поддержки, фактически завершает свое существование. Он подчеркнул, что мир входит в фазу глубокой трансформации, где старые подходы уступают место новым принципам организации международных отношений.  

Отдельно Залужный подчеркнул, что ключевым фактором грядущих перемен станет стремительное технологическое развитие. Речь идет, прежде всего, о прорыве в сфере искусственного интеллекта и других инновационных технологий, которые уже сегодня начинают существенно влиять на экономику, безопасность и общественные процессы.

В то же время дипломат отметил, что оценить полные последствия этой глобальной трансформации сложно. Многие процессы только набирают обороты, поэтому их долгосрочное влияние на государства и международную систему остается неопределенным.

По его мнению, будущий успех стран в новых условиях будет зависеть от того, насколько эффективно они смогут адаптироваться к технологическому скачку. Это касается как государственных институций, так и обществ в целом.

Залужный отдельно отметил важность роли молодого поколения, которое станет основным движителем изменений. Также, по его словам, критическим фактором станет способность государства создать условия для развития человеческого потенциала, образования и инноваций.

Портал "Комментарии" уже писал , что после резонансных заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно потенциальной угрозы российского нападения на государства Балтии, вызвавшие заметную реакцию со стороны эстонских политиков, премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала воздерживаться от использования риторики, что может усугублять страх или напряжение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости