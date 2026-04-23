Залужный срочно предупредил о неотвратимой смене после войны: к чему готовиться

Новый этап формирования глобального порядка будет определяться масштабными технологическими изменениями, уже активно происходящими в мире. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью на YouTube.

Фото: из открытых источников

По его словам, традиционная модель мирового устройства, держащаяся на установленных правилах и силе как инструменте их поддержки, фактически завершает свое существование. Он подчеркнул, что мир входит в фазу глубокой трансформации, где старые подходы уступают место новым принципам организации международных отношений.

Отдельно Залужный подчеркнул, что ключевым фактором грядущих перемен станет стремительное технологическое развитие. Речь идет, прежде всего, о прорыве в сфере искусственного интеллекта и других инновационных технологий, которые уже сегодня начинают существенно влиять на экономику, безопасность и общественные процессы.

В то же время дипломат отметил, что оценить полные последствия этой глобальной трансформации сложно. Многие процессы только набирают обороты, поэтому их долгосрочное влияние на государства и международную систему остается неопределенным.

По его мнению, будущий успех стран в новых условиях будет зависеть от того, насколько эффективно они смогут адаптироваться к технологическому скачку. Это касается как государственных институций, так и обществ в целом.

Залужный отдельно отметил важность роли молодого поколения, которое станет основным движителем изменений. Также, по его словам, критическим фактором станет способность государства создать условия для развития человеческого потенциала, образования и инноваций.

Портал "Комментарии" уже писал , что после резонансных заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно потенциальной угрозы российского нападения на государства Балтии, вызвавшие заметную реакцию со стороны эстонских политиков, премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала воздерживаться от использования риторики, что может усугублять страх или напряжение.