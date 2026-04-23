Сырский озвучил площадь территорий, освобожденных с начала февраля 2026: Пуиин будет шокирован
Сырский озвучил площадь территорий, освобожденных с начала февраля 2026: Пуиин будет шокирован

С начала февраля украинские военные освободили более 480 квадратных километров территории

23 апреля 2026, 14:05
Клименко Елена

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел переговоры с начальником Штаба обороны Великобритании Ричардом Найтоном, в ходе которых обсудили текущую ситуацию на фронте, результаты боевых действий и ключевые потребности украинской армии. Об итогах этого разговора он сообщил в своем официальном Telegram-канале.  

По словам Сырского, вопреки сложным условиям на поле боя и постоянному давлению со стороны российских войск, украинские силы обороны не только удерживают занятые рубежи, но и постепенно восстанавливают контроль над временно оккупированными территориями. Он подчеркнул, что ситуация остается напряженной, однако украинские военные демонстрируют стабильную динамику продвижения.

Главнокомандующий привел обновленные данные по деоккупации. В частности, с начала февраля 2026 года украинским подразделениям удалось уволить более 480 квадратных километров территории. Отдельно он отметил результаты марта, когда Силы обороны вернули под свой контроль около 50 квадратных километров.

Сырский также очертил главные задачи, стоящие перед украинской армией на этом этапе войны. Среди них – максимальное ослабление противника, сдерживание его наступательных действий, нанесение ударов по тыловым базам и логистическим маршрутам, в том числе и на территории России, а также обеспечение надежной защиты воздушного пространства Украины.

Отдельный упор он сделал на необходимости повышения эффективности ведения боевых действий. По его словам, стратегия состоит в том, чтобы каждое действие противника сопровождалось значительными потерями для него. Это достигается за счет сочетания современных технологий, аналитики и нестандартных тактических решений.  

Портал "Комментарии" уже писал , что новый этап формирования глобального порядка будет определяться масштабными технологическими изменениями, которые уже активно происходят в мире. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью на YouTube.



