Сирський озвучив новий пріоритет війни

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ключовим завданням армії є максимальне збереження життя української піхоти за рахунок сучасних технологій. Про це він повідомив у своєму зверненні з нагоди Дня піхоти, який відзначають 6 травня.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, саме піхотні підрозділи – стрілецькі, механізовані, мотопіхотні, штурмові та гірсько-штурмові – залишаються основою оборони України та фактично стримують російський наступ, захищаючи не лише країну, а й безпеку всієї Європи.

Водночас головком наголосив: сучасна війна вимагає нових підходів. Йдеться насамперед про активне впровадження безпілотних технологій — як повітряних, так і наземних. Саме вони мають допомогти мінімізувати втрати серед особового складу.

Олександр Сирський підкреслив, що розвиток інновацій у ЗСУ є його особистим пріоритетом, а масштабування новітніх рішень на фронті – критично необхідним для зміни балансу сил.

У своєму зверненні він також подякував військовим за стійкість і відданість, окремо вшанувавши пам’ять загиблих захисників, які віддали життя за незалежність України.

День піхоти було запроваджено у 2019 році. Дата 6 травня має історичне значення – цього дня у 1648 році відбулася битва під Жовтими Водами під проводом Богдан Хмельницький, що стала першою великою перемогою козаків у визвольній війні.

Сьогодні українська піхота залишається на передовій найзапекліших боїв – від Донбасу до півдня країни, першою приймаючи удар ворога і останньою залишаючи позиції.

