Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Сырский озвучил новый приоритет войны
Сырский озвучил новый приоритет войны

Главком ВСУ делает ставку на дроны и инновации, чтобы уменьшить потери среди бойцов на передовой

6 мая 2026, 10:55
Кравцев Сергей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ключевой задачей армии является максимальное сохранение жизни украинской пехоты за счет современных технологий. Об этом он сообщил в своем обращении по случаю Дня пехоты, который отмечается 6 мая.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам Сырского, именно пехотные подразделения – стрелковые, механизированные, мотопехотные, штурмовые и горно-штурмовые – остаются основой обороны Украины и фактически сдерживают российское наступление, защищая не только страну, но и безопасность всей Европы.

В то же время главком подчеркнул: современная война требует новых подходов. Речь идет, прежде всего, об активном внедрении беспилотных технологий — как воздушных, так и наземных. Именно они должны помочь минимизировать потери личного состава.

Александр Сырский подчеркнул, что развитие инноваций в ВСУ является его личным приоритетом, а масштабирование новейших решений на фронте – критически необходимое для изменения баланса сил.

В своем обращении он также поблагодарил военных за стойкость и преданность, отдельно почтив память погибших защитников, отдавших жизнь за независимость Украины.

День пехоты был введен в 2019 году. Дата 6 мая имеет историческое значение – в этот день в 1648 году состоялась битва под Желтыми Водами под руководством Богдана Хмельницкого, которая стала первой большой победой казаков в освободительной войне.

Сегодня украинская пехота остается на передовой самых ожесточенных боев – от Донбасса до юга страны, первой принимая удар врага и последней покидая позиции.

Александр Сырский назвал город, в который пытаются прорваться оккупанты до 9 мая.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/osirskiy/1526
